Kommunal- und Europawahl 2024 Superwahlsonntag im Landkreis Saarlouis – Wo was und wer gewählt wird

Es ist ein Super-Wahlsonntag, der den Menschen im Saarland an diesem Wochenende bevorsteht. Alleine im Landkreis Saarlouis stehen neben der Europawahl und Kreistagswahl noch die Wahl zahlreicher Orts-, Gemeinde- und Stadträte sowie vier (Ober-)Bürgermeisterwahlen an. Und bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich in manchen Kommunen die politischen Verhältnisse in den Gremien grundlegend verändern könnte: