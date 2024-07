Kommentar nach Demo Bürger sind aufgebracht: Wadgassen hat ein Kommunikationsproblem

Die Beziehung zwischen den Bürgern und der Verwaltung in der Gemeinde Wadgassen ist verfahren. Die Menschen zweifeln an den Projekten, die ihr Bürgermeister unterstützt. Sie denken, er baut Traumschlösser, kümmert sich nicht um die grundlegenden Bedürfnisse der Bewohner und treibt die Gemeinde in Schulden. Verständlicherweise führt das zu Unmut und Vertrauensverlust. Greiber meint derweil, gute Argumente für die Vorhaben der Verwaltung präsentieren zu können. Dass sie sich finanziell lohnen werden und keinen negativen Einfluss auf die anderen Baustellen der Gemeinde haben. Doch bei den Bürgern kommt das so nicht an.