Kommentar zur Absage der Werbelner Wiesn Politische Unruhe strahlt ins Dorfleben

Kommunalpolitik findet nicht nur in den vier Wänden des Sitzungssaals statt, in dem ein Gemeinderat über die Zukunft seines Ortes diskutiert. In Wadgassen zeigt sich deutlich, dass die Stimmung aus diesem Zimmer wirkungsvoll wie ein Heizkörper ins Gemeindeleben strahlt. Seit Monaten werden der Ton im Rat rauer und die Diskussionen hitziger. In Reaktion darauf gab es erst ein überraschendes Wahlergebnis – dann gingen Leute auf die Straße, um gegen den eigenen Rat zu demonstrieren. Nun leidet auch die Wadgasser Kulturlandschaft unter dieser einsetzenden Spaltung innerhalb der Gemeinde, indem sie auf ein beliebtes Oktoberfest verzichten muss.