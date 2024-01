Kommentar zur Kritik an Wadgassens Tourismusplänen Chancen muss man auch ergreifen

Ein erweiterter Wildpark, ein modernes Schwimmbad, einzigartige Gasthäuser und 140 neue Arbeitsplätze. All das soll in Wadgassen entstehen – mit starker Rückendeckung vom Land und Investoren, die ein enormes Potenzial in dem Standort sehen. Doch aus der Bisttalhalle erklingen keine Jubelschreie. Stattdessen machen sich Zweifel breit. „Wer will schon in Differten Urlaub machen?“