Meinung zur OB-Amtsübernahme von Marc Speicher Wieso es Fluch und Segen sein kann, der frische Wind in Saarlouis zu sein

Mit Marc Speicher kommt frischer Wind ins Rathaus in Saarlouis. Nicht nur ist der neue OB 25 Jahre jünger als sein Vorgänger, auch ist er nach knapp zwei Jahrzehnten der erste CDUler an der Verwaltungsspitze der Kreisstadt. Doch es ist auch eine komplizierte Gratwanderung, der frische Wind zu sein. Zunächst wird man hoffnungsvoll erwartet – doch wenn nicht schnell genug Ergebnisse sichtbar werden, kann die anfängliche Euphorie schnell in Kritik umspringen.