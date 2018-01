Die NSHVim ASBU

Was aber tun, wenn der AF (Abkürzungsfimmel) dazu führt, dass sich ein großes Fragezeichen aufbaut? Dem Nicht-Architekten, -Elektriker oder -Energie-Unternehmens-Mitarbeiter kann es doch tatsächlich passieren, dass er in der schriftlichen Vorlage der Verwaltung die Unterüberschrift „NSHV“ für den Abschnitt zwischen den beiden Absätzen „Gesamtsanierung ...“ und „Heizzentrale ...“ nicht kennt. Leise Frage an den Öffentlichkeitsarbeiter der Stadt: „Was ist das?“ Kopfschütteln und Achselzucken als Antwort, aber er hilft und googelt: „Niederspannungshauptverteilung“. Aha.

Bin jetzt schlauer, nicht nur dass ich nachgeguckt und den ungefähren Eindruck habe, dass es sich um ein wesentliches Element der Stromversorgung von Gebäuden handelt. Ich weiß jetzt auch, warum so viele Leute in den Sitzungen mit ihren Handys (eben nicht!) spielen: Sie lassen sich im weltweiten Netz Abkürzungen aufschlüsseln.