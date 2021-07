Unsere Woche : Maas ist wieder hier „dahemm“

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Hier ist dahemm – so hat es der Bundesaußenminister Heiko Maas, alter und neuer Saarlouiser, diese Woche bei einem Besuch im Grenzort Leidingen schön auf den Punkt gebracht. Schön nicht nur, weil „unser“ Leidingen so anschaulich zeigt, was Europa ist: nämlich etwas, was zusammengehört und doch getrennt ist, dass Grenzen heute unsichtbar, aber nicht unhörbar sind, oder welche teils absurden Auswirkungen die Entscheidungen „da oben“ im Kleinen haben.