Kolumne Unsere Woche Wie Ehrenamtler dem Dauerregen trotzen

Hochwasser, vollgelaufene Keller, geflutete Straßen. Der Dauerregen von Donnerstag auf Freitag führte nicht nur im Kreis Saarlouis zu etlichen Einsatzen der Feuerwehr, er sorgt auch bei mindestens 200 Ehrenamtlern an diesem Wochende für puren Stress. Seit fast einem Jahr sind die freiwilligen Helfer des LC Rehlingen in ihrer Freizeit damit beschäftigt, das 59. Pfingstsportfest, das am Sonntag im Bungertstadion neben tausenden Besuchern auch Spitzenathleten aus der ganzen Welt anzieht, auf die Beine zu stellen.