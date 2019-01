später lesen Wochenkolumne Schlawinergefahr in den Tallagen FOTO: SZ / Robby Lorenz FOTO: SZ / Robby Lorenz Teilen

Lawinen drohen uns nicht. Also nicht die vom Schnee, höchstens bleckmäßig kriegen wir sie gerne mal hin. Kaum Weiß strahlt ins allgemeine Grau hinein. Also gibt es die Bilder von beeindruckenden Schneemassen nur in den „Brennpunkten“, „Spezials“ und sonstigen Sondersendungen.