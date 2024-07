Tägliche Kolumne Von alten Damen, die sich wehren

Vor einigen Tagen hat sich die Oma einer Freundin mit vermeintlichen Betrügern angelegt. Und das ging so: Schon beim Anblick der fremden Nummer ist sie misstrauisch. Ihre Bestellung sei nun lieferbereit, verkündet ihr der Mitarbeiter des Möbelhauses. Sie ist sich sicher, das muss einer dieser Betrügeranrufe sein, vor denen ihre Enkel sie ständig warnen. Also sagt sie laut und deutlich: „Oh nein! Nicht mit mir – auf sowas falle ich nicht herein!“ Und legt auf. Sie ist sich siegessicher und nimmt beim zweiten Anruf von selbiger Nummer nicht mehr ab. Später hört sie den Anrufbeantworter ab. Der Verkäufer versichert eindringlich, dass er ganz bestimmt kein Betrüger ist und dass ihre Bestellung bald ankommt. Da fällt ihr ein, dass sie vor einigen Tagen im Möbelhaus war. Um sich zu entschuldigen, fährt sie noch einmal in das Geschäft. Schon beim Eintreten muss der Mitarbeiter grinsen. Der Mann nimmt es mit Humor und ist ihr nicht böse. Sicher ist zumindest eines: Ein Telefonbetrüger wird der nicht mehr. Von alten Damen, die sich wehren, hat der Mann vorerst genug.