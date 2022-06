Hubert Ulrich : Weiterhin unwählbar

Meinung Alles wie immer bei den Grünen im Kreis Saarlouis...

Hubert Ulrich hat es in der Hand. Er führt die Marionetten. Als wäre der Begriff dafür erfunden: Er zieht die Fäden. Erschreckend ist, dass er nicht einmal den Anschein erwecken muss, das im Hintergrund zu tun. Im Grünen Theater darf er ungestraft als Puppenspieler auf die offene Bühne und Regie führen.

So sehr sich die Partei der Bündnis-Grünen im Bund und in immer mehr Bundesländern im Aufwind fühlen kann, bei uns im Saarland bleibt es dabei: So lange Hubert Ulrich die Strippen zieht, gilt hier für sie das Prädikat „weiterhin unwählbar“.