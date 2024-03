Kolumne Apropos Einstimmen aufs Sommer-Konzert

Damit können Fans ohne Ticket ganz ohne Stress und Frust doch noch das Konzert erleben und dieses wie die Songs runter und rauf laufen lassen. Aber auch die Fans mit Ticket können sich so bestens auf dieses einstimmen. Denn bis zum ersten Deutschlandkonzert in Gelsenkirchen am 17. Juli sind es noch immer knapp vier Monate. Ich zähle jedenfalls schon die Stunden – und mache es mir demnächst beim Film auf der Couch gemütlich. I’m ready for it.