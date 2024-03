Kolumne Apropos Taylor Swift versüßt ihren deutschen Fans die Wartezeit

An ihr kommt im Moment keiner vorbei – Taylor Swift. Die 34-Jährige aus dem Bundesstaat Pennsylvania gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen unserer Zeit, und ihre Lieder laufen im Radio rauf und runter. Besonders erfolgreich ist derzeit ihre „Eras Tour“, mit der sie seit März 2023 weltweit unterwegs ist und Millionen Fans begeistert. Schon Ende 2022 begann in Amerika der Ticketvorverkauf, und dieser war wirklich wild, wie in Videos zu sehen war. Fans saßen mit acht Bildschirmen vor der Seite, deren Server wegen des überwältigen Andrangs mehrmals zusammenbrachen. Manche mussten teils Stunden in der Warteschlange ausharren, bis sie Tickets ergattern konnten, viele gingen leer aus. Und von den horrenden Ticketpreisen will ich gar nicht erst anfangen.