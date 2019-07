SZ-Bauernkalernder : Mobilställe für Legehennen: Eier aus dem Wohnmobil

Es bedeutet Aufwand für die Landwirte, wenn sie mit Mobilställen für ihre Legehennen arbeiten. Die Verbraucher entscheiden mit, ob es sich für die Bauern lohnt, solch eine schonende Produktionweise zu wählen.

Diese Art der Hühnerhaltung ist verhältnismäßig aufwendig für Landwirte – und mit viel Handarbeit verbunden. Eier, Wasser, Futter und Mist müssen über mitunter weite Strecken transportiert werden. Bei jedem Umzug des Stalls muss der Zaun des Auslaufs ab- und aufgebaut und der Stall am neuen Standort erneut ins Gleichgewicht gebracht werden. Ein Mehraufwand, den viele Landwirte gerne in Kauf nehmen, um ihre Tiere artgerecht zu halten – und ihren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Wie viele Eier die Hühner legen – und wie groß diese sind, hängt von vielen Faktoren ab. Als grobe Faustregel kann man in der Hauptlegephase von sechs Eiern in der Woche ausgehen. Gerade in den heißen Sommerwochen können Hühner weniger und auch kleinere Eier legen, auch ihnen ist es dann zu heiß. Mit etwa 25 Wochen beginnen sie zu legen. Zu Beginn sehr kleine Eier, die im Laufe ihres Lebens größer werden. In mobilen Freilandställen werden die Eier per Hand gesammelt. Vor dem Verkauf werden sie von einer Sortiermaschine gewogen, gestempelt und in die Gewichtsklassen S, M, L und XL eingeteilt.