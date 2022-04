Kolumne „Apropos“ : Summende Gäste sind willkommen

Vor einigen Tagen bin ich unter die Hotelbetreiber gegangen. Um genau zu sein: unter die Betreiber von Insektenhotels. Und was soll ich sagen? Das kleine Ding aus dem Baumarkt ist der Hit bei den Bienen in unserem Garten.

Eifriges Gesumme herrscht seither um die Röhren, einige der Zimmer sind bereits belegt, ein paar sind noch verfügbar. Und die Biene an sich ist ein ziemlich guter Hotelgast. Sie summt zwar tagsüber fleißig herum, hält sich aber vorbildlich an die nächtlichen Ruhezeiten. Und auch wenn sie sich reichlich am Buffet bedient, lässt sie genug für all die andern kleinen und größeren Gäste im Garten zurück.