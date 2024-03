Filiale auf dem Röderberg geschlossen Mega-Ausverkauf bei Real erinnert an Wilden Westen

Die Gänge sind wie leer gefegt, in den meterlangen Regalen befinden sich fast nur noch leere Verpackungen und an den Aktionsaufstellern lassen lediglich die Preisschilder erkennen, was hier einst verkauft wurde. Der Real-Markt auf dem Röderberg erinnerte mich in den letzten Tagen vor seiner Schließung an diesem Samstag an Szenen aus einem Westernfilm, bei dem Steppenroller einsam durch die Prärie wehen. Wäre da nicht ein prägnanter Unterschied: