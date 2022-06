Einführung Neun-Euro-Ticket : Neun Euro lösen das Problem nicht

Drei Monate für jeweils neun Euro: Von Juni bis August können die Menschen dank des Neun-Euro-Tickets für wenig Geld bundesweit mit Bus und Regionalbahn fahren. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Mit dem vor kurzen eingeführten Neun-Euro-Ticket kommt man in Deutschland jetzt so günstig wie nie mit Bus und Bahn voran. Doch das Geld dafür wäre nach Ansicht unseres Autors an anderer Stelle besser aufgehoben.