Kostenpflichtiger Inhalt: Das Lockdown-Tagebuch : Hätte, hätte, Lieferkette

Frühnachrichten sind so eine Sache, zumal im Autoradio gehört. Sind dann recht flüchtig. So viel habe ich aber behalten: Mit Verweis auf die ohnehin angespannte Lage und den internationalen Konkurrenzdruck hat – so heißt es immer – „die deutsche Wirtschaft“ über Lobbyarbeit in Berlin erreicht, dass beim sogenannten Lieferketten-Gesetz kaum etwas so heiß gegessen werden muss, wie es ursprünglich gekocht werden sollte.