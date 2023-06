Probleme bei Umsetzung Nach Einführung von Deutschlandticket – eine gute Idee krankt an überhasteter Umsetzung

Meinung · Das Deutschlandticket berechtigt seit Anfang Mai seine Besitzer zu beliebig vielen Fahrten im gesamten ÖPNV in Deutschland. Was an sich eine gute Idee ist, wird nach Ansicht unseres Autors durch eine zu schnelle Umsetzung jedoch unnötig verkompliziert.

09.06.2023, 19:00 Uhr

Das Deutschlandticket macht auch einen Monat nach seiner Einführung oft noch technische Probleme bei der Kontrolle. Foto: dpa/Daniel Karmann

Gute Idee, Umsetzung unnötig verkompliziert – das Deutschlandticket ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell der deutsche Nahverkehr-Föderalismus seine Grenzen findet, wenn es um die Etablierung eines einheitlichen Bundestickets geht.