Kommentar : Die Rechnung ohne die Wirte gemacht

Saarlouis Die Verbote wären der Todesstoß für das Saarlouiser Altstadtfest.

Nicht nur, dass diese Verbote der Todesstoß für das ohnehin kränkelnde Altstadtfest gewesen wären: Denn wer geht schon auf ein Fest, bei dem die Leute mit ihrem Bier im Plastikbecher um ein Uhr heimgeschickt werden – während man an jedem anderen Wochenende so lange in der Altstadt bleiben kann, wie man lustig ist.