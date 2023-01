Kolumne Unsere Woche : Kittelschürzen aus, der Kanzler kommt!

Hurra, der Kanzler kommt! Die gute Nachricht von der geplanten Chip-Fabrik auf dem Kraftwerksgelände in Ensdorf ist ihm vorausgeeilt, der ganze Landkreis ist im Freudentaumel bei der Aussicht auf diese arbeitsplatzträchtige Ansiedlung.

Bundeskanzler Olaf Scholz reist am Mittwoch an, um die gute Nachricht persönlich zu verbreiten, mit seinem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Solch hoher Besuch lässt sich sonst nur im Wahlkampf an der Saar blicken.

Aber – ausgerechnet Ensdorf! Im grauen Winter! Das Saarland will sich doch im besten Licht zeigen und nicht seine Strukturschwäche betonen. Hoffentlich fährt der Kanzler-Konvoi nicht durch Bous oder über die Industrieruinenstrecke A 620. Am besten landen die Gäste gleich mit dem Hubschrauber am frisch polierten Saarpolygon.