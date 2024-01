Kolumne Apropos . . . und es hat Bumm gemacht

Nun habe ich ein kleines Mini-Jubiläum zu feiern: Zum fünften Mal hat es einen Reifen zerlegt, während ich in dem betroffenen Fahrzeug saß. Erst brummte es, dann ruckelte es. Ich hielt an, stieg aus und betrachtete die Fetzen, die einst ein Vorderreifen waren. Und zum Jubiläum kam noch eine Premiere, auf die ich hätte verzichten können, nämlich die Abwesenheit eines Reserverads nebst Fahrt mit dem Abschleppwagen. Der Mensch in der Werkstatt war dann zumindest begeistert. Denn einen dermaßen kaputten Reifen hatte er, wie er sagte, schon lange nicht mehr gesehen. Übung zahlt sich eben aus.