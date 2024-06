Saarwellinger Bürgermeister kritisiert SZ öffentlich Von seriöser Arbeit und Pressefreiheit

Am Donnerstag hat der Gemeinderat von Saarwellingen noch einmal in alter Besetzung getagt. Und Noch-Bürgermeister Manfred Schwinn nutzte die Gelegenheit, unter dem Punkt „Verschiedenes“ in öffentlicher Sitzung der SZ eins aufs Dach zu geben: Von „unseriös“ war da mit Bezug auf die Berichterstattung unserer Zeitung zur Kommunalwahl die Rede, und dass das „mit Pressefreiheit nicht viel zu tun“ habe.