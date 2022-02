Kolumne „Unsere Woche“ : Da liegt doch was in der Luft

Foto: Robby Lorenz

Da liegt was in der Luft, und das ist nicht nur der nahende Frühling. Der blitzte diese Woche schon deutlich spürbar auf und sorgte für eine gewisse freudige Unruhe. Da tut sich was, es ist was in Bewegung.