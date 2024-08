Kolumne Unsere Woche Der Sommer dreht richtig auf, im Kreis ist einiges los

Sommer: Zum gefühlt ersten Mal in diesem Jahr haben wir vergangene Woche einen Eindruck davon bekommen, was diese Jahreszeit bedeutet: Sonne satt; Temperaturen, die zum Sprung ins Wasser verlocken; ein Eis als leckere Abkühlung; Nachmittage und Abende in leichter Bekleidung; draußen sitzen bis in die Puppen, ohne dass es einen fröstelt. Ein schönes Gefühl. Könnte man sich dran gewöhnen.