Kolumne Unsere Woche SVolt-Grabungen sorgen für kreative Spekulationen

Was haben eine seltene Kröte, eine Haselmauspopulation und eine geheime Alienbasis gemeinsam? Sie alle wären sicherlich ein guter Grund, warum auf dem Linslerfeld in Überherrn doch keine Fabrik von SVolt gebaut werden sollte. Zumindest, wenn es nach den Facebook-Nutzern geht, die dort in den Kommentarspalten zu unserer Berichterstattung neben offensichtlich sarkastischen auch mitunter kreative Vermutungen darüber anstellten, was bei den archäologischen Untersuchungen in dieser Woche auf dem Gelände so alles hätte gefunden werden können.