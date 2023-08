Kolumne Unsere Woche Plötzlich wieder Kleinkind

Sich einmal wieder jung fühlen! Ein Gefühl, welches viele von uns sich sicher immer mal wieder insgeheim wünschen. So manche Zeitgenossen scheinen sich die Jugend dabei so sehr zurückzuwünschen, dass sie glatt auch in frühere Verhaltensmuster zurückfallen.

25.08.2023, 18:34 Uhr

Foto: Robby Lorenz

Da wird gestänkert, gelästert und gemobbt – einfach, weil man es kann. Oder es wird nach der Devise gehandelt: Nach mir die Sinnflut! Eigentlich hat man sich daran ja schon irgendwie gewöhnt. Mittlerweile scheint sich aber das unreife Handeln mancher Erwachsenen bereits bei einem schnellen Blick in die Umwelt zu zeigen.