Kolumne „Unsere Woche“ : Die fetten Jahre sind wohl vorbei

Foto: Robby Lorenz

Ja, was waren das fette Jahre für den Kreis Saarlouis – und nun sind sie unwiederbringlich vergangen. Zwei Bundesminister stellte die heimliche Hauptstadt Deutschlands, äh des Saarlandes. Unser Heiko als Bundesaußenminister für uns in der Welt unterwegs und unser Peter erst in der Zentrale der Macht am Ohr der Bundeskanzlerin und dann noch oberster Wirtschaftsmann in der Regierung.