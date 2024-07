Kolumne Unsere Woche Bitte Sommer, komm zurück!

In einer Woche gibt es Ferien. Viele Schüler freuen sich schon darauf, ihre Freizeit gemeinsam im Freibad zu verbringen, sich bei hohen Temperaturen im kühlen Nass zu erfrischen. So wie sich der Sommer aktuell zeigt, ist eine derartige Abkühlung jedoch gerade alles andere als notwendig. Schon gar nicht im Schwimmbad – denn um nass zu werden, muss man lediglich einen Fuß vor die eigene Haustür setzen. Es ist erst eine Woche her, als die Wetter-App am Ende eines seltenen und wunderschönen Sommertages mit einer „Gefahr für Leib und Leben“ gewarnt hat. Wenig später haben sich draußen Unwetterszenen ähnlich denen eines Katastrophenfilms abgespielt.