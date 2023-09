Kolumne Unsere Woche Schlimmer als jeder Klima-Kleber – Baustellenstau auf Saarlouis Straßen

Hätte ich das Auto doch lieber stehen gelassen – dieser Gedanke dürfte so manchen in Saarlouis dieser Tage gekommen sein. Und das nicht nur, weil sich so mancher Saarlouiser wegen der hohen Spritpreise und dem Klima einen autofreien Sonntag zurückwünscht, wie eine kürzliche Straßenumfrage unserer Zeitung zeigte.