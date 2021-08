Unsere Woche : Weggucken ist keine Option

Fehleinschätzung – dieses Wort prägt diese Woche wie kein anderes. Die Welt blickt auf Afghanistan und die Menschen, die verzweifelt und in Todesangst versuchen, vor den selbsternannten Gotteskriegern aus dem Land zu fliehen.

Mindestens genauso beschämend ist die politische Debatte, die unmittelbar darauf in Deutschland aufflammt: 2015 dürfe sich nicht wiederholen, war diese Woche des Öfteren auf der politischen Bühne zu hören und nicht nur auf der ganz rechten Seite. Auch die ach so christlichen Parteien stellen die Hilfe für Menschen in Not im Wahlkampf aus Angst vor sinkenden Umfragewerten lieber mal hinten an.