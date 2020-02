Kolumne : Jetzt auch noch Calmunds Magen!

Leck Fett! Erst die Stahlkrise bei der Dillinger Hütte, dann schlechte Nachrichten beim Autobauer Ford – und als wäre der Industriekreis Saarlouis damit nicht genug gebeutelt: Jetzt auch noch Rainer Calmunds Magen!

Der zugezogene Saarlouiser Promi hat es kürzlich vom Krankenbett aus verbreitet: Er hat sich den Magen verkleinern lassen. So will der 71-Jährige Ex-Fußballmanager den Kampf gegen sein Übergewicht gewinnen. Nun, seiner Gesundheit möge es nutzen. Doch was wird nun aus der hiesigen Speise-Wirtschaft? Das prominente Schwergewicht hat sich unter anderem gerne mal bei Gastronomen in der Altstadt blicken lassen und das Geschäft angekurbelt.