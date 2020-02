Kolumne : Das Kostüm verrät doch einiges

Foto: SZ/Robby Lorenz

Der ganze Kreis fest in Narrenhand: In fast allen der 13 Kommunen im Kreis Saarlouis sind die Rathäuser gestürmt, nur Rehlingen-Siersburg musste wegen des fehlenden Bürgermeisters absagen. Die offizielle Entmachtung wird überall mit viel Getöse vollzogen: Nicht dass der ein oder andere Bürger in den nächsten Tagen nicht bemerkt, dass nun die (anderen) Narren an der Macht sind.