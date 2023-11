Kolumne Unsere Woche Oh du (nicht ganz) besinnliche Weihnachtszeit

Der Duft nach frisch gebackenen Keksen, Lebkuchen und heißem Glühwein verrät es: Die Weihnachtszeit nähert sich wieder mit großen Schritten. Und auch wenn das triste, regnerische Novemberwetter alles andere tut, als einen in feierliche Stimmung zu versetzen, so locken die Stände auf dem Saarlouiser Weihnachtsmarkt doch wieder zuverlässig die Menschen aus Stadt und Umland an.