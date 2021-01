Der Lockdown weckt kleine und größere Sehnsüchte. Und manchmal wachsen die ursprünglich kleinen Sehnsüchte auch immer mehr an. So vermisse ich eine ganz bestimmte Person jeden Tag ein bisschen mehr.

Stetig wird die Herausforderung größer, noch etwas Ansehnliches aus dem zu machen, was den kruden Rahmenbedingungen zum Trotz fröhlich weiter sprießt. Selbst zur Schere greifen? Nein, bitte nicht mehr. Unser Unvermögen in dieser Profession (Schuster, bleib’ bei deinen Leisten...) musste schon der arme Junior ausbaden, dem das Haupthaar in die Augen hing. Unbedarft-hilflos gingen wir ans Werk. Und sind in diesem Falle tatsächlich froh, dass Haare stetig weiterwachsen – weil sie nämlich viel zu kurz geschnitten wurden. Den Notfall-Tipp eines Friseurs im Internet, nicht nass zu schneiden, habe ich natürlich erst gelesen, als es zu spät war.