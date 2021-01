Seit über zwei Monaten sitze ich nun im Home Office, erst erzwungen, inzwischen freiwillig. Zeit, eine kurze Bilanz zu ziehen.

Vorteil: Man muss nicht in die Redaktion oder zu Terminen fahren. Nachteil: Man darf nicht in die Redaktion fahren, sondern sitzt immer nur zu Hause. Alleine (im besten Fall). Vorteil: Man ist flexibler beim Arbeiten, kann schon früh morgens mal schnell in die Mails schauen, abends noch was kurz erledigen. Nachteil: Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt zunehmend, wenn der Laptop auf dem Esstisch steht.