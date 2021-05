Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne Lock-Buch : Atmen bitte nur noch in den Pausen

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Und, wie wars heute in der Schule?“ - „Gut.“ Wie immer erzählt der Teenie so lebhaft, dass man denkt, man wäre selbst dabei gewesen. Immerhin war überhaupt mal Schule – bisher für ihn weniger als 20 Tage in diesem Jahr und die nächsten vier Wochen auch wieder nicht, dank Wechselunterricht und super sinnvoller Pfingstferien.