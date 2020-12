Großer Frust zu Hause...es war natürlich zu erwarten, dass dem wochenlangen „Lockdown light“ der „harte Lockdown“ folgt und dass es noch vor Weihnachten geschieht, überrascht auch nicht wirklich, wenn man täglich die Infektionszahlen verfolgt.

Ich finde die Maßnahmen notwendig und richtig. Trotzdem: Wie soll man sich die Lage noch schön reden, was will man den meckernden und jammernden Kindern noch sagen? „Wenn wir uns alle immer schön an die Regeln halten, haben wir das bald hinter uns?“ Zieht inzwischen auch nicht mehr. Denn wir haben uns ja daran gehalten.

Es macht traurig, den kleinen Sohn zu vertrösten, weil er „sooooo gern“ mal wieder zur Oma will. Oder den Großen, der einfach wie jeder Teenie Zeit mit seinen Freunden verbringen will, raus will, was erleben will, immer nur am Bildschirm zu sehen.