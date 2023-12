Kolumne Unsere Woche Mit schönen Erinnerungen ins neue Jahr

Neues Jahr, neues Glück – so heißt ein gängiges Mantra, mit dem viele Menschen dem Jahreswechsels in der irrationalen Hoffnung entgegenfiebern, dass sich am 1. Januar plötzlich alle Probleme in Luft auflösen. Doch nur, weil sich das neue Jahr traditionell mit funkelndem Feuerwerk und klirrenden Sektgläsern einläuten lässt, heißt das noch lange nicht, dass wie durch Zauberhand auf einmal der Fitness-Schweinehund besiegt ist und man ab dann wirklich jeden Morgen ein Glas Wasser mit Zitrone trinkt.