Kolumne zu Schlag gegen Mafia im Saarland Eiskugeln und Geldwäsche: Die Klischee-Mafia von nebenan

Nicht wegen des warmen Wetters da: Im Rahmen einer europaweiten Razzia gegen die organisierte Kriminalität fand die Woche auch in Saarlouis eine Razzia in einer Eisdiele statt. Zwei Männer aus dem Saarland werden verdächtigt, in Zusammenhang mit der italienischen Mafia-Organisation "'Ndrangheta" zu stehen.

Foto: BeckerBredel