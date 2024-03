Kolumne Unsere Woche Der Weltfrauentag braucht ein Update

Powerfrau, Girlsday, Feminismus, Frauenrechte. Die Liste an Begriffen, die mittlerweile Bestandteil unseres Wortschatzes sind, ist lang. Wir nutzen sie ganz unkritisch und hinterfragen dabei nicht, dass 2024 noch immer um die Gleichberechtigung von Frauen gekämpft werden muss. Die „alten, weißen Männer“ geben seit Jahrtausenden den Ton an und wählen für ihre Nachfolger weiter lieber Menschen des gleichen Geschlechtes. Hat sich in der Vergangenheit immerhin bewährt, richtig?