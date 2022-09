Kolumne Apropos : Da kommt ’n Komma

249 ist Tag des Satzzeichens, gerade passiert also. Und wie hier zu sehen, sind sie nützlich, die Kommas und Co. Zwei Pünktchen machen aus zweihundertneunundvierzig den 24. September.

Bei dem flächenmäßig kleinsten unserer Satzzeichen sind die Streitfälle, glaube ich, die wenigsten: Satzende. Punkt. Da gibt es allenfalls mal Diskussionen, was ein Satz ist. Wenn ein Text unter einem Foto nur aus dem Namen „Fritzchen Müller“ besteht, finde ich den Punkt falsch, aber an der Qualität des Berichts, in dem das Bild steht, wird es wohl nicht so viel ändern.