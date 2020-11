Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne Unsere Woche : Dafür ist es nicht zu früh

Foto: SZ/Robby Lorenz

Wir werden noch häufig berichten, landesweit und lokal, auf den Wirtschaftsseiten und an anderen Stellen in der Zeitung. Eine Kollegin sagte: „Das ist meine erste Milliardeninvestition“, also die erste, die sie in ihrem Bereich erlebt – da ist sie wohl nicht allein.