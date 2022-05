Unsere Woche : Prozess mit bitterem Ausgang

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Gerichtsverhandlungen sind selten so spektakulär wie im Fernsehen. Geschrien wurde auch während dieses Prozesses nicht, der am Montag am Amtsgericht Saarlouis sein Ende fand.