Kolumne Lock-Buch : Geduld ist eine Tugend

Mit ein bisschen mehr Langmut und Ausdauer kämen wir in diesen schwierigen Zeiten wohl besser zurecht, findet unsere Kolumnistin. Und könnten uns in dieser Hinsicht von den Älteren ein Scheibchen abschneiden.

Der dritte Termin, also der erste meiner Mutter, gab allerdings Anlass zur Fast-Verzweiflung. Meine Mutter, gehbehindert und auf einen Rollstuhl angewiesen, aber nicht im Besitz eines eigenen, hatte bei der Ankunft gerade noch Glück. Mit dem Rollstuhl in der Schlange im Freien wartete sie geduldig trotz Schneeregens, Wind und eisiger Kälte. Dick eingepackt im Daunenmantel meinte sie, sie friert nicht. Okay, die Begleitung umso mehr. Was mich wunderte: Auch alle anderen, überwiegend ältere Menschen, verhielten sich ebenso geduldig und blieben ruhig. Ich bewunderte die Wartenden, die bereits vorm Einfädeln in die Schlange fast eine halbe Stunde für einen Rollstuhl anstanden.