Kolumne Lock-Buch : Kurz zurück in der realen Welt

Am Montag hat für viele Studierende die Uni wieder begonnen. Und für manche gab es sogar schon einen Präsenztermin.

Die Semesterferien sind vorüber, die Studenten dürfen wieder zurück an die Uni. Zurück an die Uni? Nicht wirklich, denn die letzten beiden Semester fanden fast ausschließlich online statt.

So auch bei meiner Tochter, die nach Ostern dennoch in ihre Studentenbude gefahren ist. Der Grund: sie hatte in der ersten Woche tatsächlich eine Präsenzveranstaltung.

Am Abend nach der Veranstaltung habe ich sie gefragt, wie denn das Praktikum war. Ihre Antwort: „Es war soooo schön, die Kommilitonen wiederzusehen. Es hat sich so toll angefühlt, alle live und in Farbe zu sehen, und nicht immer nur am Bildschirm. Das war wirklich mal wieder wichtig.“