Kolumne Apropos : Schummeln ist erlaubt

Essen und trinken, was und soviel man möchte. Klingt traumhaft? Der Cheatday macht’s möglich. Nicht jeder möchte sich so ernähren.

Kuchen zum Geburtstag, Brunch mit Freunden und das Feierabendbier mit den Kollegen. Wer kennt das nicht? Auch wenn gerade nicht so viel gefeiert wird und die Gelegenheiten seltener ist, gönnt man sich doch fast täglich was Süßes, was Ungesundes oder eben was mit vielen Kalorien.

Anders seit neuestem meine Tochter. Bei den täglichen Mahlzeiten (Uni online macht’s möglich) kommt schon mal die Frage: „Was essen wir heute?“

Auch wenn ich gesund koche und viel frisches Gemüse auf den Tisch kommt, gibt es auch schon mal Pommes oder eben etwas, was nicht unbedingt wenig Kalorien hat.

Nun muss ich aber meinen Essensplan umstellen, und mich nach meiner Tochter richten. Sie macht seit geraumer Zeit einen Cheat-Day.

Was das ist? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Cheat bedeutet schummeln. Ein Cheat-Day ist demnach ein Tag, an dem man schlicht und einfach isst, worauf man Lust hat. Klingt traumhaft? Ist es auch. Allerdings darf man an den anderen Tagen eben nur Wasser trinken und sollte sich bewusst und gesund ernähren.

Man muss nur planen. Das heißt, man weiß, dass man es sich sonntags beim Brunch gerne gut gehen lässt? Oder dass der Stammtisch am Donnerstag ohne Burger und Bier nie so viel Spaß machen wird, wie vorher? Dann macht man diese Tage zu seinem Cheatday. Essen, was und soviel man will, es gibt Schokolade en masse, Alkohol darf auch getrunken werden.