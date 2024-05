Kolumne Unsere Woche Ran ans Beet, die Gartensaison beginnt

Kennen Sie dieses Experiment, bei dem ein Kind mit einem Überraschungsei allein gelassen wird und gesagt bekommt: Wenn du es schaffst, es nicht zu essen, bis ich wieder komme, dann kriegst du noch ein zweites? So ähnlich müssen sich Gartenliebhaber in den vergangenen Wochen gefühlt haben, während in den Fachgeschäften von Tag zu Tag mehr Pflanzen eingetroffen sind, die das Herz von Blumenfreunden höherschlagen lassen. Von üppigen Hortensien, mediterranen Stämmchen über klassische Geranien und bunte Margeriten ist alles dabei, und alle haben sie eins gemeinsam: Ins Freie dürfen sie erst nach den Eisheiligen, denn vorher könnten sie der Bauernregel zufolge noch Bodenfrost erleiden.