Kolumne Unsere Woche Erst die Pflicht, dann das Vergnügen

Ein ruhiger Tag zum Entspannen. So denke ich oft an den Sonntag, sofern ich nicht arbeiten muss oder Sonstiges geplant habe. Man kann ausschlafen, gemütlich frühstücken, einen Spaziergang machen oder auf der Couch entspannen. Immerhin kommt auch was im Fernsehen: Die deutsche Nationalelf will am Sonntagabend gegen die Schweiz den Gruppensieg einfahren.