Kolumne Unsere Woche Streiks im ÖPNV – Dann lieber doch Ticket- statt Wellenstreik

Mal wieder hieß es diese Woche für viele Bahnreisende in der Region: Zug fällt aus. Zum mittlerweile dritten Mal in diesem Jahr sorgte der GDL-Streik auch im Saarland für leere Bahnhöfe und reichlich Frust bei Pendlern. Bundesweit wird wenig verwunderlich mittlerweile kontrovers um die Verhältnismäßigkeit solcher „Wellenstreiks“ diskutiert. Klar, ein Streik soll nerven und wehtun. Wer nur lammfromm am Straßenrand ein Schild hochhält, wird wohl kaum die notwendige Aufmerksamkeit für seine Sache bekommen.